كورونا في 24 ساعة| استمرار ارتفاع الإصابات بمصر.. ومتحدث الوزراء: الموجة الثانية أشد شراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، استمرار ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و14 حالة وفاة جديدة.

كما أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد حول العالم خاصة في أوروبا والمحيط الإقليمي لمصر أشد شراسة من الموجة الأولى من حيث أعداد المصابين.

وأضاف سعد أن هذا الوضع ينذر بمخاوف شديدة ويستلزم ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات وأماكن العمل والأماكن المغلقة، لافتًا إلى أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية قد يتسبب ذلك في وضع مشابه للدول الأخرى التي تشهد حاليًا موجة ثانية.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

متحدث الوزراء: الموجة الثانية من فيروس كورونا أشد شراسة

الجزائر تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا

مع بداية الشتاء.. تحدي الحياة على طريقة لاعبي التجديف

"يُصيب بكورونا".. 7 خرافات لا تصدقها حول لقاح الأنفلونزا

رئيس الشعبة: أدوية بروتوكولات علاج كورونا تكفي حتى عام ونصف

5 أشهر مدة بقاء الأجسام المضادة بالجسم.. والحمل يضاعف خطر الوفاة

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كيف تحمي نفسك عندما يصاب فرد في منزلك بـ "كورونا"؟

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النمسا تدخل إغلاقًا جزئيًا بسبب كورونا

طبيب يكشف أكثر ما يخيفه في الفيروس التاجي

نادر سعد: إغلاق المدرسة 28 يومًا حال تكرار الإصابة في أكثر من فصل

ألمانيا تطالب البرلمان الأوروبي بسرعة اتخاذ موقف بشأن صندوق التعافي

متحدث الوزراء يكشف موعد الإعلان عن المواعيد الجديدة لإغلاق المقاهي والمحال التجارية