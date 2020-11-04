أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أن غدًا الخميس يسوده طقس غائم على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ونوجد فرص لسقوط أمطار على الوجه البحري وتكون خفيفة على بعض المناطق، بينما تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 26 ـ 18، والسواحل الشمالية بين 24 ـ 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 29 ـ 24، وشمال الصعيد 26 ـ 18، وجنوب الصعيد 29 ـ 20 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط للرياح وطقس غائم على السواحل الشمالية الغربية، وغائم جزئيًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس غائم جزئيًا، فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس غائم.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 26 ـ 18، والسواحل الشمالية بين 24 ـ 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 29 ـ 24، وشمال الصعيد 26 ـ 18، وجنوب الصعيد 29 ـ 20 درجة مئوية.

بينما يوم السبت المقبل يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس غائم جزئيًا، فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس غائم ورياح شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 25 ـ 17، والسواحل الشمالية بين 25 ـ 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 27 ـ 24، وشمال الصعيد 26 ـ 18، وجنوب الصعيد 27 ـ 20 درجة مئوية.

وتكون أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس السبت المقبل في سقوط أمطار على السواحل الشمالية والغربية وتكون متوسطة الشدة.​