شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يحصدون 43 مقعدا بمجلس الشيوخ مقابل 41 للجمهوريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن نتائج مجلس الشيوخ حتى الآن: 43 مقعدا للديمقراطيين و41 للجمهوريين مع عدم حسم 16 مقعدا.

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بولاية فلوريدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.