شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى غرف إدارات المرور للتعامل مع الأزمات الناتجة عن هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، استعداداتها لسقوط أى أمطار مرة أخرى أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة مع سحب تراكمات مياه الأمطار من مطالع ومنازل الكبارى، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وكانت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، أغلقت 6 طرق صحراوية بسبب سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة وانعدام الرؤية بها، منعا لوقوع أى حوادث مرورية ومن تلك الطرق، طريق فيران اتجاه سانت كاترين وطريق الكريمات حتى بنى سويف و طريق قنا اتجاه سفاجا وطريق سوهاج اتجاه سفاجا وطريق المنيا اتجاه رأس غارب وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ورصدت المتابعات الميدانية سقوط أمطار على تلك الطرق ، وتم تعيين خدمات مرورية وإغلاق تلك الطرق، وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.