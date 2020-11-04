شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية 2020.. حملة ترامب تعلن فوزه بولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بولاية فلوريدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

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ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.