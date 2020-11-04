شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتقدم فى ميتيشيجان بعد فرز 20 % من الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم في ميتيشيغن بعد فرز 20 % من الأصوات.

وفى وقت سابق أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولايتي نبراسكا ووايومينج، كما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تظهر فوز ترامب بولاية ساوث داكوتا.

كما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بولاية نيو مكسيكو، وفقا لمصادر إعلامية.

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