شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفوز بـ6 ولايات جديدة ويحصل على 92 صوتا.. وبايدن بـولايتين و119 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إغلاق صناديق الاقتراع في أكثر من اثنتي عشرة ولاية جديدة، قالت وكالة أسوشيتيد برس إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فاز بـ6 ولايات جديدة هى ولايات نورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنج ولويزيانا ونبراسكا.

كما أعلنت وكالة أسوشيتيد برس إنديانا من نصيب ترامب قبل وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في بعض الولايات الغربية.

في غضون ذلك ، فاز جو بايدن بولايات نيويورك ونيو مكسيكو.

حصل بايدن الآن على 119 صوتًا انتخابيًا ، بينما فاز ترامب بـ 92 صوتًا. يحتاج المرشح للفوز بـ 270 صوتًا انتخابيًا للاستيلاء على الرئاسة.

وكانت صناديق الاقتراع أغلقت في 14 ولاية أخرى.

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تم إغلاق صناديق الاقتراع في أريزونا وكولورادو وكانساس ولويزيانا وميشيجان ومينيسوتا ونبراسكا ونيو مكسيكو ونيويورك وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وتكساس وويسكونسن ووايومنج. هناك إجمالي 146 صوتًا انتخابيًا للانتزاع في هذه المجموعة من الولايات.

الولايات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي أريزونا وميشيجان ومينيسوتا وويسكونسن ، التي تشكل 47 صوتًا انتخابيًا في التنافس.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.