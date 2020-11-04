شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يحصل على 91 صوتا فى المجمع الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل، أن جو بايدن حصل على 91 صوتاً في المجمع الانتخابي حتي الآن، فيما حصل دونالد ترامب على 67 صوتا.
حسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التصويت فى الانتخابات الأمريكية على حساب المرشح الديمقراطى جو بايدن، في ولايتى ألاباما، وكارولاينا الشمالية.
وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.
ونقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.
كما نقلت سي إن إن عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: المعركة قاسية في فلوريدا لكن التصويت ما زال مستمرا.
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