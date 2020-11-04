شكرا لقرائتكم خبر عن CNN بعد انتهاء التصويت بإنديانا وكنتاكى: ترامب يتقدم بـ66%..وحملته: متفائلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وفقًا لشبكة CNN، فى النتائج الأولية حتى الآن فى ولايتى إنديانا وكنتاكى وهما جمهورتيان تاريخياً.

ترامب: إنديانا - 66.7٪ ؛ كنتاكي - 67.3٪

بايدن: إنديانا - 31.4٪ ؛ كنتاكي - 31.2٪

وفى مكالمة مع الصحفيين، أعربت حملة ترامب عن ثقتها في أن الإقبال في يوم الانتخابات سيعزز فرز أصواتهم على الرغم من تقدم الديمقراطيين بين الناخبين الأوائل ، حيث أشار مدير الحملة بيل ستيبين إلى فلوريدا باعتبارها علامة إيجابية للحملة.

"أين نحن، حيث نختلف مع حملة بايدن، هو وجهة نظرهم لما يحدث يوم الانتخابات، إنهم يعتقدون أن الانتخابات، وتركيبة الناخبين الذين يصوتون اليوم في يوم الانتخابات، ستشبه أولئك الذين صوتوا في يوم الانتخابات في عام 2016، وحيث تنهار نظريتهم، فإن حملة بايدن قامت بتفكيك أصواتهم ، وهو أمر سمعته الكثير على مدار الأسبوع الماضي، شيء قلناه ونتوقعه كثيرًا خلال الأسبوعين الماضيين. لقد نقلوا ببساطة أولئك الذين يصوتون تقليديًا يوم الانتخابات للتصويت مبكرًا. تهانينا."

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ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.