شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من محور كلابشة على النيل بأسوان بنسبة 100% بتكلفة تتخطى مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس الثلاثاء، 3 محاور تنموية على النيل في محافظة أسوان بدأها بتفقد محور كلابشة على النيل والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصـارف، وبلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير على أهمية هذا المحور التنموي فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقى، بالاضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.



استخدام الطاقة الشمسية للمشروع



أشكال الإضاءة على محور كلابشة



إضاءة مشروع محور كلابشة



الطريق ليلا



المحور فوق النيل

Advertisements



المحور يسمح بمرور المراكب النيلية



ألواح الطاقة الشمسية



جانب من إضاءة الطريق



طريق المحور مضاء ليلاً



عرض المحور



محور كلابشة وقت الغروب



محور كلابشة