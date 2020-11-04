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الانتهاء من محور كلابشة على النيل بأسوان بنسبة 100% بتكلفة تتخطى مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس الثلاثاء، 3 محاور تنموية على النيل في محافظة أسوان بدأها بتفقد محور كلابشة على النيل والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصـارف، وبلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير على أهمية هذا المحور التنموي فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقى، بالاضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

استخدام الطاقة الشمسية للمشروع
استخدام الطاقة الشمسية للمشروع

 

أشكال الإضاءة على محور كلابشة
أشكال الإضاءة على محور كلابشة

 

إضاءة مشروع محور كلابشة
إضاءة مشروع محور كلابشة

 

الطريق ليلا
الطريق ليلا

 

المحور فوق النيل
المحور فوق النيل

 

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المحور يسمح بمرور المراكب النيلية
المحور يسمح بمرور المراكب النيلية

 

ألواح الطاقة الشمسية
ألواح الطاقة الشمسية

 

جانب من إضاءة الطريق
جانب من إضاءة الطريق

 

طريق المحور مضاء ليلاً
طريق المحور مضاء ليلاً

 

عرض المحور
عرض المحور

 

محور كلابشة وقت الغروب
محور كلابشة وقت الغروب

 

محور كلابشة
محور كلابشة

 

مياه النيل
مياه النيل

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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