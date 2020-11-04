شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: تشاؤم بين حملة بايدن فى فلوريدا بالمؤشرات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك تشاؤم بين حملة بايدن في فلوريدا بالمؤشرات الانتخابية حتى الآن.

قال المتحدث باسم حملة المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في فلوريدا، إنه حمل ثقيل بالنسبة لنا لكن الناس ما زالوا يصوتون هنا.

وفى وقت سابق نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولة فى حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن الانتخابية، تأكيدها أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

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ونقلت سي إن إن، عن مسؤولة في حملة بايدن الانتخابية: نعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور.