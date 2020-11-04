شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتابع الانتخابات من شرفة البيت الأبيض..ويؤكد:وضعنا جيد على مستوى الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سي إن إن الأمريكية، في نبأ عاجل، منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يراقب لانتخابات الرئاسية من الجناح الشرقي للبيت الأبيض مع أسرته وكبار موظفيه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: وضعنا جيد على مستوى الولايات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن قناة فوكس نيوز تأكيدها أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتقدم فى إنديانا ونيوهامشير.

دعا مسؤول في نيبراسكا، المواطنين الأمريكيين لتجاهل اتصالات مضللة تدعوهم للبقاء فى منازلهم، وقبلها وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة الانتخابات فى "نورث كارولينا" عن تمديد الاقتراع لـ45 دقيقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.