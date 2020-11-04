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دونالد ترامب يتقدم فى ولاية كنتاكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم في ولاية كنتاكي.

وفى وقت سابق نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن قناة فوكس نيوز تأكيدها أن الرئيس الأمريكى دونالد  ترامب يتقدم فى إنديانا ونيوهامشير.

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دعا مسؤول في نيبراسكا، المواطنين الأمريكيين لتجاهل اتصالات مضللة تدعوهم للبقاء فى منازلهم، وقبلها وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة الانتخابات فى "نورث كارولينا" عن تمديد الاقتراع لـ45 دقيقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

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