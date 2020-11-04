شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يتقدم فى ولاية كنتاكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم في ولاية كنتاكي.
وفى وقت سابق نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن قناة فوكس نيوز تأكيدها أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتقدم فى إنديانا ونيوهامشير.
دعا مسؤول في نيبراسكا، المواطنين الأمريكيين لتجاهل اتصالات مضللة تدعوهم للبقاء فى منازلهم، وقبلها وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت هيئة الانتخابات فى "نورث كارولينا" عن تمديد الاقتراع لـ45 دقيقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب يتقدم فى ولاية كنتاكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.