شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 75 ألف طن صادرات الرمان والبصل فى المرتبة الثالثة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إن صادرات الرمان شهدت تدفق ملحوظ للأسواق الخارجية، حيث بلغت الصادرات منذ بدء موسم التصدير بإجمالي 75 ألف و565 طنا، ويحتل الرمان المركز الخامس في الصادرات، وحتى 28 من الشهر الماضى، مضيفا أنه يتم التصدير طبقا لجميع الاشتراطات الحجرية والدولية وجارى الشحن والتصدير .

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك تدفق في الصادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، لافتا إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأضاف العطار، إن صادرات البصل حققت 360 ألف طن منذ بداية الصادرات وحتى 28 من الشهر الماضى إلى جميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، مضيفا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات لمحطات ومراكز ومفارش واعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وتابع أن صادرات البصل حقق المركز الثالث فى حجم الصادرات بعد الموالح والبطاطس، متابعا أن إدراة الحجر الزراعى تواصل تكثيف اللجان الفنية في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، وأن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان و الفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪ ، مشير الى أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، متابعا أن صادرات البصل تحتل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس، ويجرى الشحن والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليا، مشير إلى أن إدارة الحجر الزراعى.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة والمخالفة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

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ولدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، ولا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.

كان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراوله والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪.