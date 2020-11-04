شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن مواعيد غلق المحال خلال ساعات ومقترح أن تكون بين 10 و12 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية لـ"الخليج 365" أن الحكومة ستعلن خلال ساعات عقب اجتماعها الأسبوعي المقرر له اليوم الأربعاء، المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمنشآت والورش .

وأضافت المصادر أن الإجتماع سيناقش المواعيد التى وضعتها اللجنة المعنية بالمحال التابعة لوزارة التنمية المحلية ومقترحها بأن تكون غلق المحال فى الشتاء 12 مساءا وفى الصيف 1 بعد منتصف الليل ، موضحه أن هناك مقترح أيضا أن تكون مواعيد الغلق ما بين10 مساءا او 11 مساءا أو 12 مساءا ، على أن تختلف توقيتات الغلق وفقا للمحافظات وطبيعتها فالمحافظات السياحية ستختلف بها مواعيد الغلق التى سيكون فيها مرونة أكثر فى المواعيد.

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وأشارت المصادر إلى أن السوبر ماركت الصغيرة ومحال البقالة والصيدليات مستثناة من قرار مواعيد الغلق، وأن الورش والمحال التجارية ستغلق قبل مواعيد غلق المطاعم والمقاهى بساعة.