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الحكومة تعلن مواعيد غلق المحال خلال ساعات ومقترح أن تكون بين 10 و12 مساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية لـ"الخليج 365" أن الحكومة ستعلن خلال ساعات عقب اجتماعها الأسبوعي المقرر له اليوم الأربعاء، المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمنشآت والورش .

 

وأضافت المصادر أن الإجتماع سيناقش المواعيد التى وضعتها اللجنة المعنية بالمحال التابعة لوزارة التنمية المحلية ومقترحها بأن تكون غلق المحال فى الشتاء 12 مساءا وفى الصيف 1 بعد منتصف الليل ، موضحه أن هناك مقترح أيضا أن تكون مواعيد الغلق ما بين10 مساءا او 11 مساءا أو 12 مساءا ، على أن تختلف توقيتات الغلق وفقا للمحافظات وطبيعتها فالمحافظات السياحية ستختلف بها مواعيد الغلق التى سيكون فيها مرونة أكثر فى المواعيد. 

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وأشارت المصادر إلى أن السوبر ماركت الصغيرة ومحال البقالة والصيدليات مستثناة من قرار مواعيد الغلق، وأن الورش والمحال التجارية ستغلق قبل مواعيد غلق المطاعم والمقاهى بساعة. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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