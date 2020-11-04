شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" توقع اتفاقية تعاون مع العراق لبدء الربط الكهربائى ونقل الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجميع دول العالم، وذلك لتنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية فى أن تتحول مصر لمحور عالمي للطاقة، خاصة مع وجود احتياطى يومى بالشبكة القومية للكهرباء يصل لـ15 الف ميجا وات، ومن المقرر أن يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اتفاقية تعاون للربط الكهربائى مع الجانب العراقى خلال زيارة وفد مصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعراق.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائى مع دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 15 ألف ميجا وات، كاشفاً أن إجمالى القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 56 ألف ميجا وات و تبلغ القدرة الأسمية لهذه القدرات 46 ألف ميجا وات متاحين على الشبكة يومياً.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة و الذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات و هو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.

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وقال المصدر، إنه من المتوقع أن يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اتفاقية تعاون مع الجانب العراقي على هامش زيارة الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للعراق لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، لافتا إلى أن خط الربط بين مصر و العراق سيكون من خلال خط الربط بين مصر والأردن القائم حاليا بقدرة 200 ميجا وات.

وأشار المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى عمل الدراسات الخاصة برفع قدرة خط الربط بين مصر و الأردن من 450 ميجا وات إلى 2000 ميجا وات ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية للعراق، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توصيل التيار الكهربائي للعراق بأعلى مستوى من الجودة وخدمة مميزة.

وقال المصدر، إن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا و أوروبا و دول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.