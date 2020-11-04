أخبار × 24 ساعة.. السيسي يوجه بدراسة استبدال السيارات بأخرى تعمل بالغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار. السيسي يوجه بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات البنائية الجديدة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية الحكومة: الجامعات ستكون بمثابة مكتب استشارى لكل محافظة لإصدار تراخيص وضبط العمران بالمدن الحكومة: ارتفاع عدد المُستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 3.6 مليون الحكومة: 6.8 مليون مستفيد من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فى عام 2020 الحكومة توافق على إنشاء صندوق لتوفير التمويل المستدام لـ تكافل وكرامة المالية: بطاقة ميزة تتيح للموظف شراء أى سلع بقيمة 30% من الراتب Advertisements الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين المقبل الوطنية للإعلام: بث مباراة الزمالك والرجاء المغربى أرضيا على قناة أون تايم لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة وزير النقل: الانتهاء من محور كلابشة فوق النيل بأسوان بنسبة 100%.. صور الأمن يعيد المشاهد الحضارية لشارع المعز لدين الله من جديد بقلب القاهرة وزير الأوقاف ينتقد اختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون ويعتبره دناءة دار الإفتاء: يجوز للمرأة وضع مكياج خفيف مع الالتزام بالآداب الشرعية.. فيديو

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