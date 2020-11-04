شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السيسي يوجه بدراسة استبدال السيارات بأخرى تعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.
السيسي يوجه بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز
الحكومة: الجامعات ستكون بمثابة مكتب استشارى لكل محافظة لإصدار تراخيص وضبط العمران بالمدن
الحكومة: ارتفاع عدد المُستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 3.6 مليون
الحكومة: 6.8 مليون مستفيد من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فى عام 2020
وزير الأوقاف ينتقد اختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون ويعتبره دناءة
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