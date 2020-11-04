شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن القومى الأمريكى: التدخل الأجنبى بالانتخابات أقل مما سجل بـ"نصفية 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأمن القومي الأمريكي، أن التدخل الأجنبي في هذه الانتخابات أقل مما سجل في الانتخابات النصفية سنة 2018، وفقا لمصادر إعلامية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن.

وفى وقت سابق أعلنت ولاية نورث كارولينا عن تأخير إعلان النتائج بعد تمديد التصويت في بعض المناطق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكان قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن العام القادم سيكون أعظم عام اقتصادى فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف الرئيس الأمريكى: تحت إدارتى اقتصادنا ينمو بأسرع معدل على الإطلاق.

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وقبلها قال المدعي العام في نيويورك، إن التحقيقات جارية في بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثني الناخبين عن التصويت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه سوف يكون هناك ناخبون في انتخابات الرئاسة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ أمريكا

وأضاف المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، خلال كلمة له وسط أنصاره في بنسلفانيا، أن أكثر من 54 % من الذين صوتوا في انتخابات الرئاسة حتى الآن هم من النساء.

وأوضح المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، أن هناك أكثر من 110 ملايين شخص صوتوا حتى الآن ومن المتوقع وصول الرقم إلى أكثر من 150 مليونا.