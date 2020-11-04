شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجهودات وزارة الكهرباء لتطوير الشبكة الكهربائية بـ أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن إنجازات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بمحافظة أسوان بتكلفة بلغت 520 مليون جنيه، وهى كالآتى: - إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 2 موزع - إحلال موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 3 موزع - تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 83 محول - إحلال محولات قدرات مختلفة بعدد 274 محولا - تركيب أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 71 كشك - إحلال أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 164 كشك - تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 64 وحدة - إحلال وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 56 وحدة.

كما تضمنت: - تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 729 عامودا - إحلال أعمدة جهد متوسط بعدد 22 عامودا - تركيب موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 113 طنا - إحلال موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 6 أطنان - إنشاء كابلات جهد متوسط بطول 295 كم - إحلال كابلات جهد متوسط بطول 85 كم - تركيب لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 19 لوحة - إحلال لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 98 لوحة - تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 531 عامود - إحلال أعمدة جهد منخفض بعدد 7159 عامود - تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول 141 كم - إحلال موصلات معزولة جهد منخفض بطول 4479 كم - إنشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 9 كم - إحلال خطوط كابلات جهد منخفض بطول 17 كم.

كما تم تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية (الذاتية + حياة كريمة) بقطاع كهرباء أسوان والممولة ذاتياً من موارد الشركة بقيمة 40 مليون جنيه من المعتمد للخطة بنسبة تنفيذ 100%. حيث تم تنفيذ الآتي:

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- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 52 محول - إحلال محولات قدرات مختلفة بعدد 65 محولا - تركيب أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 48 كشك - إحلال أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 48 كشك - تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 8 وحدة - إحلال وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 2 وحدة - تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 7 عامود - إحلال أعمدة جهد متوسط بعدد 33 عامودا - تركيب موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 20 طنا - إحلال موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 7 طن - إنشاء كابلات جهد متوسط بطول 20 كم - إحلال كابلات جهد متوسط بطول 3.66 كم - تركيب لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 4 لوحة - إحلال لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 17 لوحة - تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 143 عامودا.

كما شملت: إحلال أعمدة جهد منخفض بعدد 628 عامودا - تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول 24 كم - إحلال موصلات معزولة جهد منخفض بطول 142 كم - إنشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 5 كم - إحلال خطوط كابلات جهد منخفض بطول 3 كم وتم أيضاً خلال العام المالي 2019/2020 تغيير خطوط هوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بقطاع كهرباء أسوان لعدد 50 عملية بمبلغ حوالى 18 مليون جنيه.