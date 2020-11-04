البابا تواضروس يشهد حفل تخرج معهد مشورة المعادى ويسلم الخريجين شهادات التخرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامها معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإيبارشية المعادي، والتي أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وسلم قداسة البابا الخريجين البالغ عددهم 250 خريجا، شهادات التخرج فى المعهد، بعد أن درسوا فيه لمدة سنتين دراسيتين للحصول على درجة الدبلومة في علم المشورة.
جانب من حفل التخرج
يذكر أن، معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، قد أعلن فى بيان سابق له، عن قبول دفعة جديدة من خريجي المعهد فقط، لدراسة السنة الرابعة لعام 2020، وقد بدأت الدراسة فى 19 أكتوبر ، على أن تكون يومًا واحدًا في الأسبوع، وطبقًا للظروف العامة أونلاين عبر برنامج «Zoom»، و أنه لا بد على المتقدم أن يكون من خريجى معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادى فقط سنة ثالثة لعام 2016.،
ويهدف معهد المشورة إلى تقديم كورسات تهدف إلى تنمية الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تقديم كورسات خاصة لمساعدة من يعاني من الإدمان، ويشرف على المعهد الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.
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