شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: التنافس على رئاسة أمريكا عبارة عن صراع أحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد العرابى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك اهتماما كبيرا من العالم بأكمله بانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها الأقوى سياسيا واقتصاديا وعسكريا فى العالم، وهى رقم صعب فى أى معدل لحل أى أزمة فى العالم، وهو ما ظهر واضحا فيما يحدث فى الأراضى السورية والليبية، وباستخدام وسائل مختلفة سواء كانت سياسية أو استخباراتية أو عسكرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "التنافس في الانتخابات الأمريكية عبارة عن صراع أحزاب وليس أشخاص، حيث يجرى التصويت أيضا على ثلث مجلس الشيوخ، وما نراه الآن من صراعات عرقية وعنصرية خلال المبارزة الانتخابية بين الطرفين تدل على أن هناك خللا فى الديمقراطية الأمريكية".

وقال: "صعب التنبؤ مين اللي هيحسم الانتخابات الأمريكية، وأعتقد أن ترامب اللي هيفوز ويمكن على بكرة هنقدر نشوف مين اللي هيحسمها".