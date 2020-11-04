شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان: التصويت بالبريد فى كاليفورنيا ينبئ بتأخير إعلان النتيجة بالولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أجواء الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولاية كاليفورنيا، قائلا إن كاليفورنيا تعد ولاية زرقاء ديمقراطية، حيث أن معظم الناخبين سوف يقومون بالتصويت لصالح مرشحهم جو بايدن، ولكن كان هناك عددا كبيرا من المصوتين بالولاية قاموا بالتصويت عن طريق البريد، مما ينبئ بتأخير إعلان النتيجة بالولاية نظرا للعدد المهول من المصوتين بالبريد خلال الأسبوعين الماضيين وتحديدا فى الأيام القليلة الماضية.

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وأضاف الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء DMC، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين قاموا بشراء العديد من الأسلحة النارية لحماية أنفسهم لما بعد الانتخابات الأمريكية، وذلك وفقا للعديد من الصحف المحلية بولاية كاليفورنيا.

وأشار الدكتور مايكل مورجان، إلى أن الانتخابات الأمريكية هذه المرة مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث أنها تعد انتخابات غير تقليدية، وذلك بسبب وجود الاختلاف الكبير ليس فقط بين مرشحين، ولكن هناك اختلافات أيدلوجى وفكرى ورؤية لمستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك شاهدنا نسبة التصويت العالية للغاية خلال التصويت المبكر، مؤكدا أن الانتخابات فى هذه المرحلة تعد فارقة للغاية، مؤكدا أنها ستتحول ليس فقط فى المراكز الانتخابية ولكنها ستتحول إلى محاكم التصويت بسبب الاختلافات الكثيرة بين الحملتين.