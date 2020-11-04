شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع لـ"التاسعة": أحمد همام لا يعبر عن وزارة الأوقاف ومحال للعمل الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الشيخ أحمد همام، الذى أشاد بالإرهابى الذى نفذ الحادث الإرهابى في فيينا، لا يمثل الوزارة ولا يتبع لها، موضحاً أنه منذ 7 مايو الماضى، أنقطعت صلته بالإمامة والخطابة ودروس العلم، وتابع:"لا يصعد المنبر ولا يعطى دروس ولا يعبر بأى حال من الأحوال عن وزارة الأوقاف، وحول إلى عمل إدارى يسمى باحث دعوى ولا يسمى إماماً أو خطيباً".

وأضاف "طايع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن وزير الأوقاف عندما أحيل له ملف المدعو أحمد همام، وتبين وجود انحرافات في التدوينات التي يكتبها عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

وأكد "طايع"، أنه تم إحالته إلى لجنة القيم من أجل مناقشته في أفكاره وتبين أن فكره لا يتوافق مع الفكر المستنير ولا يتفق مع فكر الأزهر الشريف، وتم إحالته إلى العمل الإدارى البحت.