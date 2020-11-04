"بنتها بتقفل عليها الباب".. المشهد الأخير لمُسنة سودانية سقطت من الرابع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رجحت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة انتحار مُسنة سودانية من شرفة شقتها بمدينة السادس من أكتوبر.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بمنطقة مساكن عثمان.

ودفع العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بقوة أمنية تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش حدائق أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل الفرقة.

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معاينة الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، أثبتت أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 70 سنة، وتحمل الجنسية السودانية.

تحريات الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى رشوان، معاوني المباحث، توصلت إلى أن السيدة تقيم مع ابنتها لكن الأخيرة تغلق عليها باب الشقة طوال اليوم، وتقضي غالبية الوقت في مقهى صغير تعمل به أسفل ذات العقار.

ورجحت التحريات إقدام السيدة على الانتحار، إذ أفاد شاهد عيان بأن المُسنة وقفت على مظلة "تاندة" خاصة بالدور الثالث قبل سقوطها لتلقى حتفها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع، مدير فرقة جنوب أكتوبر، إلى النيابة العامة للتحقيق.