مصادرة ٦ أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. وأمكن ضبط 6,5 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية. التحريات أشارت إلى أن المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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