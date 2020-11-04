تألمت كثيرًا.. شيخ الأزهر يعلق على حادث فيينا الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود مصطفى:

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى توحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، في أول تعليق له بعد الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وقال شيخ الأزهر في منشور له باللغات "العربية والفرنسية والإنجليزية"، على صفحته الرسمية بفيسبوك، اليوم الثلاثاء: "تألمت كثيرًا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة فيينا، فاجعة حوَّلت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحةٍ لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف".

وأضاف: "أتعاطف مع الضحايا وأسرهم، وجميع ضحايا الإرهاب في العالم، وأدعو لتوحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية".