شكرا لقرائتكم خبر عن المراغى يصدر قرارا بتشكيل مجلس تنفيذى لإدارة ملفى الجامعة والمؤسسة العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية قراراً بتشكيل مجلس تنفيذي يتولى إدارة ملف "المؤسسة" و"الجامعة"، ومن المقرر أن يجتمع "المجلس" قريباً لبدء إجراءات خطة التطوير .

وجاء في نص القرار أن "رئيس الإتحاد" أصدر القرار رقم " ٤٩" لسنة ۲۰۲۰ ،بتاريخ 2-11-2020 ، بشأن تشكيل مجلس تنفيذي يتولی إدارة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية تحت إشراف السيد محمد عبد العزيز جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .

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وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن القرار ينص أن عضوية "المجلس" تتكون من إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني بوزارة القوى العاملة، أحمد يوسف، ممثل وزارة القوى العاملة، وائل عبد الحميد شرف الدين، رئيس اللجنة النقابية"، وممثل وزارة التعليم العالي.