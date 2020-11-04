شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سننتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة فى اليوم التالى وفلوريدا حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه لا يمكن للرئيس الأمريكى أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه، متابعا: سننتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي.

وأضاف المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، خلال كلمة له،: إذا فزت بفلوريدا سيكون ذلك حاسما، متابعا: علينا أن نتريث وألا نصدر أحكاما مسبقة.

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واستطرد جو بايدن: سننتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي، متابعا: ترامب كذب عدة مرات اليوم من خلال التشكيك في الانتخابات.