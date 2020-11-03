شكرا لقرائتكم خبر عن فيلادلفيا تعلن نقل فرز الأصوات على الهواء مباشرة للرد على مزاعم حدوث تزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة فيلادلفيا الأمريكية أنها ستنقل عملية فرز الأصوات مباشرة على الهواء للرد على أي مزاعم بحدوث فساد أو تزوير، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أعلنت سلطات نبراسكا الأمريكية، أن مجهولين يدعون الناخبين هاتفيًا لعدم التصويت والبقاء في البيت، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت ولاية نورث كارولينا عن تأخير إعلان النتائج بعد تمديد التصويت في بعض المناطق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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