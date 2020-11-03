شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الوفاق يزور القاهرة غدا لبحث تفكيك الميليشيات ومكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحى باشاغا، غدا الأربعاء، القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين فى زيارة رسمية إلى البلاد تعد الأولى بعد توليه حقيبة الداخلية، وفقا لما أكدته مصادر ليبية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

تعد زيارة فتحى باشاغا إلى القاهرة هي الأول بعد توليه حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطنى.

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تأتي زيارة فتحى باشاغا في إطار دور مصر الرائد لتقريب وجهات النظر بين الأقطاب السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك من منطلق حرص "القاهرة" على استقرار الأوضاع في ليبيا، ونظرا لما تتمتع به مصر من رصيد تاريخي لدى كافة طوائف الشعب الليبي، وبما يجعلها قبلة لكافة الأطراف الحريصة على مصلحة الليبيين، فضلا عن تحركاتها مع كافة الأطراف الليبية والشخصيات المؤثرة فى الشأن الليبى، لاسيما فى ضوء اقتراب موعد انعقاد ملتقى الحوار السياسى الشامل فى تونس 9 نوفمبر الجارى.

وأكدت مصادر أن باشاغا سيناقش في القاهرة مكافحة الارهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة وامكانية اعادة دمج عناصرها فى المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى اخراج المرتزقة الاجانب من ليبيا، وعدم السماح لوصول أي اي شخصية ذات توجه أيديولوجي أو محسوبة على تيار الاسلام السياسى إلى الحكم فى ليبيا، خاصة فى ضوء حالة الرفض الشعبى الليبى لهذه التيارات والأفكار المتشددة.