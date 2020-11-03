شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يرسل برقية للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للاطمئنان على صحته متمنياً له الشفاء العاجل وموفور الصحة. وقد جاء في البرقية: "يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري بأصدق التمنيات القلبية بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، داعياً الله عز وجل أن يحفظكم وأن يشملكم دائماً بعظيم عنايته". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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