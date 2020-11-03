بيانات رسمية: مؤشر التعافي من كورونا يواصل الهبوط.. والوفيات "مستقر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد وإن كان بهامش قليل ليصل إلى 92.3% حتى اليوم الثلاثاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر الماضي.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 189 حالة جديدة بكورونا، و13 حالة وفيات، وتعافي 97 حالة؛ ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.8%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 10 إلى 20 حالة في المتوسط.

ولا يزال معدل الوفيات في مصر مرتفعا عن متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 50% من إصابات كورونا في مصر فوق سن الـ35 سنة منهم 30% فوق سن الـ50 عاما، أما 80% من الإصابات بشكل عام بالدولة لمن هو فوق الـ20 عاما.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حذر من أنه في حال عدم التزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، ستضطر الحكومة لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ.

كما شدّد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.