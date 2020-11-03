ننشر جدول تسليم شقق "سكن مصر" بـ6 أكتوبر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مواعيد تسليم المرحلة الجديدة من مشروع سكن مصر.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن التسليم مستمر حتى 14 يناير المقبل، حيث يجرى تسليم 1056 وحدة سكنية عبارة عن 44 عمارة.

ويقع مشروع سكن مصر على مساحة 125 فدانا على طريق الواحات، وبجوار منطقة الـ800 فدان والتي ضمت أكثر من 42 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات.

المشروع عبارة عن 177 عمارة سكنية يتخللها عدد 12 وحدة إداري و36 وحدة تجاري داخل العمارات، إضافة لمنطقة مباني الخدمات والجاري تنفيذها (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجاري)، وجرى تنفيذ أعمال المرافق بشتى أنواعها وبنسبة إنجاز تعدت الـ90% لكامل المشروع (مياه - صرف - ري - كهرباء - غاز - اتصالات).

وجاءت مواعيد تسليم الوحدات على النحو التالي: