السيسي يطمئن على الرئيس الجزائري بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء؛ للاطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل وموفور الصحة.

وجاء في البرقية: "يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري بأصدق التمنيات القلبية بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، داعياً الله عز وجل أن يحفظكم وأن يشملكم دائماً بعظيم عنايته".

كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت اليوم الثلاثاء رسميا إصابة الرئيس عبدالمجيد تبون بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبدالمجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد- 19 المستجد، ويُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".