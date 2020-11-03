نشرة الحوادث.. "طفل المرور" في الطب الشرعي وحبس لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

إرسال طفل المرور و 4 آخرين للطب الشرعي

أفادت مصادر مطلعة ، أنه تم إرسال الطفل "أحمد" المعروف بـ "طفل المرور" و4 متهمين آخرين -كانوا رفقته- إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لهم، وإجراء كشوف تحليل مخدرات لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه.

حبس لاعب الأهلي سنة بتهمة دهس سيدة بمدينة نصر

عاقبت محكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، لاعب النادي الأهلي شادي رضوان غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة قتل سيدة بالخطأ.

القاضي "والد طفل المرور".. "تركت ابني من غير محامي عشان يعرف إنه مش فوق القانون"

قال المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، والد الطفل "أحمد" المتهم بالتعدي على رجل شرطة بالمعادي، إنه ترك نجله دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون.

تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية "الحزام الأخضر"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر"، لجلسة 8 فبراير المقبل.

جريمة قتل بدم بارد بطلها صبي

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جوال بداخله جثة طفل لا يتجاوز الـ12 من العمر بها إصابات متفرقة بالجسد.