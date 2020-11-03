قاد سيارته بـ"رعونة".. حيثيات حبس لاعب الأهلي شادي رضوان بتهمة دهس سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أودعت محكمة جنح مدينة نصر حيثيات حُكمها القاضي بمعاقبة لاعب النادي الأهلي شادي رضوان سنة وكفالة ألف جنيه وتغريمه 3 آلاف وواحد بتهمة قتل سيدة بالخطأ في مدينة نصر.

وجاء في الحيثيات أن تحقيقات النيابة كشفت عن قيام المتهم في 11 يوليو الماضي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بالتسبب في إحداث وفاة المجني عليها "س. ا" وكان ذلك ناشئًا عن رعونة وعدم احتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.

وقالت المحكمة إنها تفحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها دليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وبما اطمأنت إليه المحكمة بتحقيقات النيابة وبمحضر الشرطة وتحريات المباحث من أن المتهم بخطئه أحدث وفاة المجني عليها.

وأضافت "تبين أنه كان يقود سيارة وتسبب جراء إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاة الأنظمة في حدوث إصابة المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها".

ولما كانت المحكمة انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم وكان ركنا مشتركا بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى والمدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جرائها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم المدان عنه في الجريمة لما وقع الضرر.

لذا قضت المحكمة بمعاقبته غيابيًا بالحبس سنة، وتغريمه 3 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.