السياحة تعلن تخفيض أسعار تذاكر دخول مقبرة توت عنخ آمون لـ50%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على منح تخفيض بنسبة 50%؜ على أسعار تذاكر دخول مقبرة الملك الذهبى، بالبر الغربى بمدينة الأقصر، للمصريين والأجانب، وذلك يوم غد الأربعاء 4 نوفمبر 2020، والذى يوافق يوم اكتشاف المقبرة. وقالت السياحة والآثار، فى بيان لها، إن هذا يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون.

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