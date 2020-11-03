شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة للمستهينين بفيروس كورونا: جايبين الفتونة دى منين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا أشد وأعنف من الموجة الأولى، وهو ما يتطلب زيادة غرف الرعاية المركزة فى حالة تعرض البلاد للموجة الثانية.

وسخر أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، من تهاون المواطنين فى الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، قائلا: "جايبين الفتونة دى منين".

وأوضح الدكتور عبد الهادى مصباح: "هناك مواطنون ينزلون للصلاة وهم يعانون من الكحة مع أنهم لو أدوا الصلاة فى المنزل سيأخذون نفس الأجر"، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس.