شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ "حماس" الأسود.. غدا في صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها التاريخ الأسود لحركة حماس الإرهابية، وارتفاع الاحتياطى النقدى في مصر ليسجل 39.22 مليار دولار فى أكتوبر، إضافة إلى نشر ملحق عقاري عن أبرز المشروعات في مصر.

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