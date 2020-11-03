شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان لها اليوم الثلاثاء مواصلتها أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على العاملين ارتداء الكمامات، مع التأكيد على الركاب ارتداء الكمامات خلال دخولهم للمحطات.

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