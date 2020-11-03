شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة اليوم اجتماعاتها والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد اتفقت الدول الثلاثة على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع الساده وزراء الري من الدول الثلاثة والمقرر عقده غدا 4 نوفمبر 2020.
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