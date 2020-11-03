الوطنية للإعلام: بث مباراة الزمالك والرجاء المغربى على قناة تايم سبورتس الأرضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين إذاعة مبارة نادى الزمالك المصرى والرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا على التردد الأرضى لقناة تايم سبورتس مساء غد الأربعاء، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق المشاهد المصرى فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامه. وتمنت الهيئة الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم. وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة قررت من إذاعة مباراة النادى الأهلى المصرى والوداد المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة أبطال أفريقيا على التردد الأرضى لقناة تايم سبورت، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على حق المشاهد المصرى فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة.

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