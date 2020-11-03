شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصرى التاريخى فى منطقة العتبة بوسط القاهرة. ورافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات لشئون التطور المؤسسى، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية للمتحف، بالتأكيد أن مصر لديها واحدة من أعرق مؤسسات البريد فى العالم، لافتا إلى أنه مع التطورات المتلاحقة فى دور البريد والتحول الهائل فى عدد الخدمات التى يؤديها والتى أصبحت متوافرة من خلاله، فأصبح لزاما علينا ألا ننسى التاريخ الطويل لهذه المؤسسة العريقة، موجها الشكر لكل القائمين على أعمال ترميم المبنى وتطويره ليظهر بهذه الصورة المُبهرة.