محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ضبطت مباحث التهرب الضريبي كمية من المشروبات المهربة جمركياً بلغت الرسوم الجمركية المستحقة عليها قرابة 2 مليون جنيه. رصدت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم واقعة ترويج لبيع بعض المشروبات الروحية المستوردة والمهربة جمركياً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط كمية من المشروبات مختلفة الأنواع، قُدرت الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها بـ2 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث التهرب الضريبي تضبط كمية من المشروبات المهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.