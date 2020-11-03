سقوط عاطل يدير صفحة تروج لأعمال منافية للآداب في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقى ضباط مباحث الآداب، القبض على عاطل يدير صفحة تروج لأعمال منافية للآداب في الإسكندرية. رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي صفحة على أحد المواقع يعلن من خلالها صاحبها عن استعداده لممارسة الشذوذ. باجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه أحد الأشخاص بدون عمل – مقيم بالإسكندرية. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وبحوزته هاتف محمول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التى توكد نشاطه الآثم. وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة الشذوذ مع عدد من الاشخاص عن طريق الموقع، وأنه أنشأ الصفحة لذات الغرض. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

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