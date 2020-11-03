إحباط بيع 650 ألف لتر بنزين في السوق السوداء بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
صادرت مباحث التموين 650 ألف لتر بنزين داخل محطة وقود بالقليوبية قبل بيعها في السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية شراء مدير محطة لتموين السيارات بقليوب ومالك المحطة كميات كبيرة من (بنزين 92) من تجار السوق السوداء والاتجار بها من داخل المحطة.
عقب تقنين الإجراء تم استهداف المحطة بحملة تموينة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتبين من خلال الفحص والجرد تجميع كمية قدرها (637,182 ألف لتر بنزين 92) بغرض الاستفادة من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواصلة الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم من خلال إحكام الرقابة على عمليات تداول المواد التموينية.
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