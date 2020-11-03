الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول صورة لأحد الأطفال بزعم اختطافه. رصدت المتابعة الأمنية تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأطفال والزعم باختطافه وتواجده بمنطقة حلوان. بالفحص تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من التوصل للطفل وتبين أنه يبلغ من العمر 8 سنوات وبصحبته والدته "ربة منزل". بمناقشة الأخيرة قررت تواجدها بالمنطقة ونجلها لاستجداء المارة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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