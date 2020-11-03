محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت قوات الشرطة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عناصر تشكيل عصابي أثناء استقلالهم سيارة بداخلها قطع يشتبه في أثريتها.
قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية؛ حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بداخلها 382 قطعة يشتبه فى أثريتها ومبلغ مالي.
بفحص 4 هواتف ضبطت بحوزة المتهمين، تبين أنها تحوي صور ومقاطع فيديو للمضبوطات بقصد تسويقها عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالآثار، وتسويقها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقر أحدهم بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بقصد بيعها، وتوقيعه إيصال أمانة له بمبلغ مالى لحين التصرف فيها بالبيع.
وأضاف أحدهم أنهم كانوا فى وجهتهم لبيع المضبوطات لشخص بمنطقة أبوالمطامير بالبحيرة مقابل مليون دولار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة بمليون دولار.. ضبط 382 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة 3 متهمين بالساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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