الداخلية تكشف حقيقة صورة اختطاف طفل بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لأحد الأطفال والزعم باختطافه.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛ إنه على خلفية تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لأحد الأطفال والزعم بأنه تم اختطافه وتواجده بمنطقة حلوان بالقاهرة.
بالفحص تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من التوصل للطفل المشار إليه ، وتبين أنه (يبلغ من العمر 8 سنوات) وبصحبته والدته (ربة منزل) وبمناقشة الأخيرة قررت بتواجدها بالمنطقة المشار إليها ونجلها لاستجداء المارة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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