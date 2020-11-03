حبس لاعب الأهلي سنة بتهمة دهس سيدة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: عاقبت محكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، لاعب النادي الأهلي شادي رضوان غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه بتهمة قتل سيدة بالخطأ. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 25912 لسنة 2020 أن المتهم يوم 11 يوليو الماضي دهس المجني عليها أمام طيبة بمول بمدينة نصر. وجاء في التقرير الطبي أن المجني عليها أصيبت بكسور في القدمين والجمجمة تسببت في وفاتها داخل المستشفى. ويحق للاعب تقديم معارضة على الحكم أمام الدائرة التي أصدرت الحكم.

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